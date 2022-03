Ik heb ooit een politicus horen zeggen dat Nederland te druk was, vol eigenlijk, maar een of andere volkert meende dat hij er een stokje voor moest steken. Maar ik heb de laatste tijd geen politicus gehoord die zegt dat Nerdeland gewoon vol is. We kunnen niet meer voorzien in onze eigen voedselvoorziening, teveel mensen en te weinig natuur (als er dat al is want het meeste is gemaakt) Laat die vergrijzing de komende jaren zijn werk maar doen, onzinberoepen afschaffen (als je wel een onzinberoep wil ga je maar naar het buitenland) en alleen nog echte vluchtelingen binnenlaten. Als we dan op een 12 miljoen inwoners zitten kunnen we nog eens gaan kijken wat we gaan doen.