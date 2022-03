Okay ja hoe zit dit nou. Vorige week was bevestigd dat Tsjernobyl inderdaad zonder stroom zat en het een tijdje op dieselgeneratoren liep die al dan niet maar 48 uur aan brandstof hadden, waardoor de koeling van de reactor al dan niet in gevaar zou komen en er al dan niet een stralingsramp zou dreigen. Gister meldde het Oekraïense ministerie van atoomenergie dat "power had been restored to the Chernobyl nuclear power plant, which meant cooling systems would operate normally and not have to use backup power."

Nou, fijn. Maar vandaag schrijft Reuters weer dit: "A high-voltage power line to Ukraine's Chernobyl nuclear plant was damaged by Russian forces not long after electricity supplies were restored to the facility, grid operator Ukrenergo said in a statement on Monday. It did not say if all external power supply to the plant had been lost as a result of the damage, but demanded access to the area to carry out repairs. Ukrenergo did not produce evidence of the damage or the actions of the Russian forces and Reuters was unable to independently verify the extent of the damage or the cause of it."

Ja zeg dan gewoon niks

Geen idee wat dit betekent maar kijk maar

Life imitates art!