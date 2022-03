Nederland had in 2011 een accijns van 0,42 euro per liter kerosine voor alle binnenlandse commerciële vluchten en alle binnenlandse en internationale pleziervluchten, inclusief niet-commerciële zakenvluchten voor straalmotoren. De accijnzen zijn verhoogd tot 0,43 euro per liter in 2010, 0,44 in 2013 en 0,48 in 2014, terwijl de commerciële binnenlandse accijnzen in 2012 zijn afgeschaft. In maart 2019 zei Staatsecretaris voor Financiën Menno Snel dat de commerciële binnenlandse accijnzen (die van 2005 tot 2011 werden geheven) in 2012 zijn afgeschaft 'vanwege complicaties in de uitvoering en een geringe opbrengst'.

Op uw autobrandstof is 2022 de accijns omhoog gegaan met een inflatiecorrectie van 1,3%. Het vaste bedrag per liter op benzine bedraagt nu 83,2 cent, op diesel 53,6 cent en op LPG 19,9 cent.

Over de brandstofprijs, inclusief accijns, heft de overheid btw. Die is voor brandstof 21%.

Mijn diesel kan prima rijden op kerosine.