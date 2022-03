Ja leuk, zonder Joegoslavië, Hongarije, griekenland burger oorlog, VK in de suez crisis, algerije, belgisch kongo, korea, vietnam, guinea, politionele acties plus zoveel wat ik vergeten ben, dus zonder deze inderdaad vrede. Oh ja we hebben zeker geen wapens geleverd voor enig conflict..... Ja dan ook mijn complimenten. Maar in deze volstrekt onnodige oorlog in de ukraine zit de EU toch wel vuistdiep in. In ieder geval is één van de gangmakers. Het had zo makkelijk anders kunnen lopen.