Saulieu ligt in het hart van de Bourgogne en staat symbool voor het Frankrijk waar ik ooit van hield. Dat vindt presidentskandidaat Éric Zemmour ook want hij houdt zijn tweede campagnemanifestatie uitgerekend in dit roomblanke, roomse en vooral slaperige dorp. Op de markt verkopen ze oesters, zuurkool, kaasjes, foie gras en geweldige streekwijnen en ik zie zowaar een paar mannetjes met alpinopet en een stokbrood op de schouder.

Het Relais Bernard Loiseau, naast het bescheiden hotel de la Poste waar ik met Teun Voeten bivakkeer, had lang drie Michelinsterren. In 2003 pleegde chef-eigenaar Bernard Loiseau zelfmoord omdat hij dat doodsbang was dat hij een étoile ging kwijtraken (wat echter niet het geval bleek. Gefopt!). Heel culinair Frankrijk stond op zijn kop en er volgde een felle discussie over de dodelijke macht van Frenske Timmermans’ dieetbijbel.

Tip van Tuur: de schitterende Michelin-parodie: L’Aile ou la Cuisse, met Louis de Funès en Coluche (dat hun herinnering tot een zegen mag zijn).

De weduwe Loiseau is nu de baas. Teun en ik staan nog even als paupers bij het menu in de vitrine te kwijlen maar dit kunnen we GeenStijl niet aandoen want onze knabbel had Bart Nijman een slordige 7 meijer gekost, nog even los van de pikketannussies bij de koffie.

Maar er heerst ook crisis in Saulieu. Veel winkels staan leeg en huizen zijn te koop voor bespottelijke prijzen. Een kast met vijf slaapkamers doet 50.000 euro. Jeugd is er amper, het Franse platteland loopt leeg en vergrijst.

De gemeentereiniging spuit haastig de graffiti tegen “fascist” Zemmour over. Een aandoenlijk roedeltje communisten en aanverwante antifascisten staat in het centrum te protesteren tegenover een leger zwaarbewapende CRS-rambo’s in gevechtskledij. Daar maak je geen grapjes mee.

Zemmour - die op de dodenlijst staat van salafisten en hun natuurlijke bondgenoten van antifa - heeft een eigen gigantisch leger van betaald en vrijwillig en vooral zeer gedisciplineerd veiligheidspersoneel op de been gebracht. De briljante spindoctor van Zemmour, family man Olivier Ubéda, zou een van de jongetjes uit die entourage verkracht hebben, maar volgens de presidentskandidaat betreft dit een typisch linkse smeercampagne.

De spanning in de afgeladen Espace Jean Bertin (3500 adherents) wordt zorgvuldig opgebouwd, met stampende muziek en rookmachines. Het duurt een uur voor Zemmour opkomt: dwars door het publiek naar het podium, en niet vanuit de coulissen. Het publiek is blank, fatsoenlijk gekleed en overwegend middenklasse.

De enige dissonanten zijn een paar motorboys met tattoes in de nek. Verder heel veel frisse meisjes en een handjevol vrome kloten - type mister Bean - met een crucifix als speldje op hun coltrui. In ieder geval niet het enge soort katholieken dat Le Pen aantrekt. Zemmour noemt zijn aanhang La France Silencieuse (het stille Frankrijk) maar die maakt vandaag flink lawaai. On est chez nous, on est chez nous, brullen ze.

Het optreden begint een uur te laat en later hoor ik van Gérald Vuillemin, de uitbater van La Poste, dat Zemmour en zijn volledige claque uitgebreid in de sterrentent hebben geluncht. De kandidaat noemt Bernard Loiseau maar liefst zes keer in zijn speech voor de snorrende camera’s van alle grote Franse zenders.

Wat een spreker is die man. Urenlang, uit het hoofd. Over koopkracht, Le Grand Remplacement (de omvolking), hij houdt een warm pleidooi voor de boeren en de jagers, tot groot vermaak van Teun Voeten, die trots met zijn Franse jachtvergunning zwaait. Verder wil Zemmour een verbod op familiehereniging, Frankrijk uit de NAVO halen en twintig miljard euro besparen op de kosten van migranten. Zijn uitsmijter, een geboortepremie van 10.000 euro voor echte Fransen, krijgt een daverend applaus.

Heimwee naar het oude Frankrijk kenmerkt zijn vlammende optreden die middag. Pas helemaal aan het einde noemt hij de islam. Ook slim, want hier wonen geen moslims en het is dus geen item.

Zemmour had het eens terloops over de deportatie van vijf miljoen moslims uit Frankrijk. Links noemt Zemmour le juif de service pour les antisémites: de excuusjood van antisemieten, en Jean-Marie Le Pen mopperde dat wanneer hij dezelfde boude uitspraken doet als “de jood” Zemmour, hij op het schavot eindigt.

Mijn goede collega Sylvain Ephimenco, de best gelezen columnist van Trouw, ziet het somber in en mailde mij: "Tuurtje, stel nu dat het jihadisten de komende maanden lukt om nieuwe aanslagen te plegen. Zeker niet ondenkbaar omdat Frankrijk het hoogste aantal Syriëgangers in Europa telt en (oorlogs)wapens ruim aanwezig zijn in de migrantensteden en banlieues. Bovendien is het de bedoeling van terroristische organisaties als Al-Qaida en IS om situaties te creëren die passen in een burgeroorlog. De repressie die hierop zal volgen, ook tegen de verbale meelopers, en de beperkingen in het dagelijkse leven in moslimbuurten, zullen de polarisatie tot ongekende hoogte opstuwen. Maar nog belangrijker: de reactie van de niet-moslimbevolking zal in geval van escalatie niet beperkt blijven tot het bekladden van moskeeën of het werpen van een varkensoor in een tuin zoals nu gebeurt. Als aanslagen beantwoord worden met aanslagen is de burgeroorlog bijna een feit. Rest nog de vereenzelviging met de groep volgens etnische en religieuze lijnen. In tijden van gruwel kan bijna niemand hieraan ontsnappen. Europa moet er dan op rekenen dat de chaos en het geweld niet tot Frankrijk beperkt blijven."

De Groene Amsterdammer publiceerde een uitgebreide analyse van Zemmour en die komt er niet zo goed van af bij de gesel van rechts Nederland.

Mij interesseert het niet zo of de beste man een fascist of een ware Franse patriot is die zijn aanhang als een ware Goebbels - maar dan Joods - bespeelt. Zemmour maakt een goede kans om met Macron de tweede ronde van de presidentsverkiezingen te halen op 24 april en en als rechts Frankrijk de krachten bundelt en vervolgens massaal op hem stemt, kan hij zomaar winnen. Het negeren van Zemmour door een journalistiek cordon sanitaire (schutkring is een mooie Belgische vertaling) is kortzichtig en arrogant, zo leert ons de geschiedenis.

Meer beeld? De hele fotomap van Teun Voeten staat hierrr (90MB)

Alors. De reis vervolgt richting de boulevard van Nice

Arthur van Amerongen maakt voor GeenStijl een rondreis door Europa, door de achterwijken van de omvolking en langs de zonsondergang van het Avondland. Als volleerd wereldreiziger trotseert hij daarvoor met een klein budget menig beschimmeld hostel, karige koffietentje en als het moet: een stenen bankje in een stadspark. Desalniettemin is deze reis een kostbare aangelegenheid dus uw gulheid om Ome Tuur gevoed, verwarmd en gemotiveerd te houden op zijn barre bedevaart langs de historische artefacten van de Europese islam en ideologische boobytraps van de stille burgeroorlog, wordt hogelijk gewaardeerd: