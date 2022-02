Italië, daar zouden we op zich best dood gevonden willen worden maar het liefst toch niet door bouwvakkers in de liftschacht van een leegstaande bouwval. Het overkwam de Nederlands-Ethiopische ingenieur Sara Ahmed Lemlem (40), die het gelukkig niet meer mee hoefde te maken, omdat ze overleden was. Haar vermissing sinds 4 december 2021 hielden de Italiaanse en Nederlandse media al enige tijd bezig. In het onderzoek naar haar doodsoorzaak wordt rekening gehouden met zowel moord als zelfmoord.

Wat dan trouwens weer niet vermeld wordt in genoemde Nederlandse media (1, 2, 3, 4) omdat ze allemaal hetzelfde ANP'tje kopiëren-plakken. Is dat Sara een gezochte oplichtster uit Amstelveen was die in maart 2019 haar Nederlandse vriend achterliet met een schuld van tienduizenden euro's, zijn bankpas en juwelen gestolen had en in de Volkswagen Polo van zijn moeder unilateraal naar Italië vertrok. Het uitwaartse type, zeg maar. Een vrouw die met de wolven rende.

