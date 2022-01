Vlak voor kerst in alle knip-en-plakmedia: 'Nederlandse Sara (40) spoorloos verdwenen in Italië'. Vertaald uit Italiaanse kranten (zijn die ook in Brusselse handen?) lazen we dat de Neder-Ethiopische Sara Ahmed Lemlem sinds 4 december spoorloos is, dat op TV werd gesuggereerd dat haar vriend een aandeel heeft in de verdwijning en dat politie en brandweer kanaaltjes dreggen op zoek naar haar lichaam. Maar! Uw GeenStijl weet meer. Wij weten dat Sara Ahmed Lemlem in maart 2019 haar hielen heeft gelicht richting het zuiden nadat ze haar Nederlandse vriend had opgelicht, bestolen van bankpas en juwelen, met tienduizenden euro's schuld heeft achtergelaten en er met de auto van z'n moeder vandoor is gegaan. In 2016 dook ze op in Amsterdam, waar ze een relatie kreeg met Patrick uit Amstelveen. Begin 2019 liet ze hem berooid en bestolen achter. De VW Polo van zijn moeder werd enkele maanden later in Antwerpen teruggevonden.

Ze kreeg (of had waarschijnlijk al een jaar lang, via een contactadvertentie) een andere, nietsvermoedende Italiaanse vriend in Brussel. Die verhuisde terug naar zijn moederland. Nu duikt ze dus op in Italië, vlakbij Milaan Of liever: is ze opnieuw verdwenen in Italië. Ditmaal zonder haar vriend te bestelen: ze is volgens hem na een ruzie vertrokken. Kan zijn dat ze alsnog opgedregd wordt uit een Italiaans kanaaltje, maar het kan ook zijn dat ze over drie jaar weer als een sappig ANP'tje opduikt in een ander land. Hoe dan ook: we hebben de aangifte uit april 2019 ingezien, een achtergrondverhaal en een mailwisseling met de Italian ex-boyfriend Corrado (die volledig mee wil werken, zegt ie). Omdat ze haar paspoort “kwijt“ was, heeft ze aldaar een nieuwe ID-kaart aangevraagd. Enniewee: deze vrouw is niet fris. In Italië beginnen ze dat overigens door te krijgen. Bij dezen ook in Nederland. Als ze gevonden wordt, gaarne uitleveren.

Vertaling oproep in video: "Mocht ze zich laten zien, contacteer meteen de autoriteiten. Benader haar niet, maar hou haar in het oog. Het staat haar vrij haar eigen keuzes te maken en te gaan waar ze wilt. De vrienden of vriendinnen die haar eventueel onderdak hebben geboden de afgelopen nachten wil ik graag bedanken, omdat het enkele zeer koude nachten waren. Aan Sara, als je in staat bent om mee te luisteren, wil ik graag zeggen dat de enige belangrijke is om te weten dat je nog leeft en dat het goed met je gaat. Al het andere komt op de tweede plaats. Als ze in de toekomst terug wilt keren naar huis is ze welkom." (Bron, video is van vóór deze man door had dat zijn meisje een gezochte oplichter is.)

Mocht u haar zien: ex-schoonmoeder wil de Polo terug