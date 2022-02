Een, toen nog, jongedame uit mijn kennissenkring zat eind jaren 80 eens in een pizzeria in Amsterdam. Een tafel verderop zat een gezelschap dat haar aandacht trok. Het leek wel of de leden van één van haar favoriete bands daar hun avondmaal genoten. Zij vatte te moed en stapte, 17 lentes jong, op het gezelschap af.

- Are you the Bad Seeds?

Dit bleek zo te zijn. De jongedame vertelde dat ze de muziek prachtig vond en vroeg aan de zanger een handtekening.

De zanger vroeg om haar naam en schreef op een voorhanden zijnde bierviltje: To A. With all my love, Nick Cave.

Terugdenkend hieraan zou dit wel eens grensoverschrijdend gedrag kunnen zijn.

Nick Cave and the Bad Seeds - I'm going to kill that woman

youtu.be/QpDVYbBtV1k