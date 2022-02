Repost: Apothekers Aleppo allemaal arm

Je ziet 't vaker. De concurrentie op de arbeidsmarkt wil er nog wel eens toe leiden dat mensen terecht komen op een lager gekwalificeerde baan.

In feite is de stelling dat de Syriekanen overgekwalificeerd zijn voor de bijstand [X] onjuist.

Op de keeper beschouwd zijn ze voor bijstandsniveau zelfs ondergekwalificeerd.

Met een kruisje zetten in de GBA zijn ze opeens CEO van hun eigen subsidie b.v. met bijzondere emolumenten zoals daar zijn:

- gratis vakantie thuisland 2x/jaar

- vakantiehuis in thuisland

- real estate eigenaar thuisland

- gratis vakantie voor in thuisland wonende familieleden, plus kapper, kopvoddresser en eitjesbakker.

- gratis inrichting bedrijfspand (eigenwoning)

- grondbezitter thuisland

- communicatiespecialist tbv onderneming iom overheden.

- gezondheidszorgmanager voor de achterneef van de overbuurvrouw in thuisland, die een fiets mist om in zijn gebit te parkeren.

Dat zijn allemaal deftige verantwoordelijkheden waartoe men de opleidingskwalificaties niet bezit.

Het is me dan ook een raadsel waarom politieke partijen maar sollicitaties blijven uitsturen.

Het laatste wat je moet willen als land is een personeelsbezetting in de bijstand van vnl CEO's die niet op hun taken zijn toegerust.

Daar komt armoe van.

Ré-gering ondergekwalificeerd?