Ja, dat grensoverschrijdende gedrag, die aanrandingen en die verkrachtingen zijn natuurlijk heel vervelend, maar het is slechts het puntje van de ijsberg van de terreur die vrouwen van mannen moeten ondergaan. Na de #BOOS-uitzending van vorige week is een beerput opengegaan en uit het onderste laagje drek komt dit verhaal van Stéphanie gekropen. Een verhaal over een in eerste instantie leuke man tot hij zijn ware aard laat zien en bij het afspreken van een date vraagt: 'Waar?' De onbeschofte hork! Denkt u als vrouw net een leuke klik te hebben met een man, geeft die ongelikte beer u vrije keuze en is hij geïnteresseerd in uw voorkeuren! Dat is dus helemaal niet de bedoeling! U wilt gewoon aan uw haren meegetrokken worden naar de grot van zijn keuze, maar het zijn weer die "typische Nederlandse mannen" die dat niet snappen. Gelukkig gaat LINDA-columnist Stéphanie Hoogenberk (die situaties al snel absurd vindt) dit binnenkort uitgebreid bespreken in haar podcast. Het lijkt bijna alsof ze als LINDA-columnist de aandacht probeert af te leiden van andere onbeschofte mannen... Wel zin in een biertje nu. Maar waar?