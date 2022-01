Kom kom mensen. Iets meer medeleven met de arme inwoners (100.000) van het ontplofte Tonga. Het was wel eventjes ONZE Abel Tasman die in 1643 first contact legde met deze Zuidlanders op dat afgelegen eiland. En hoe! Aan het woord is scheepsbarbier en chirurgijn Hendrik Haelbos:

Intussen waren weer verschillende Zuidlanders aan boord gekomen. De stuurman en de hoogbootsmansjongen bliezen op trompetten, een ander speelde op de fluit, de vierde op een viol. Het scheepsvolk danste, waarover de Zuidlanders zich zo verbaasden dat ze vergaten hun mond dicht te doen. Tasman merkte dat het woordenboek met de spraak op de Salomons eilanden veel lijkt op de taal van deze mensen.

Behalve mannen kwamen er ook veel vrouwen aan boord. Deze waren allemaal ongewoon groot, maar onder hen waren twee ijzingwekkende reuzinnen, waarvan er één een snor had. Zij vielen beiden de wondheler Hendrik Haelbos om de hals. Ze eisten vleselijk contact, waarover ze onderling weer ruzie kregen. Ze hadden dik, gekruld zwart haar. De andere vrouwen tastten de matrozen onzedelijk in de voorbroek en maakten zo duidelijk dat ze wilden bijslapen. De mannen moedigden de matrozen aan tot die schande. (BRON)

Kijk, weer eens wat anders alsdan die frigide Volkskrantvrouwtjes met hun havermelkheupjes. We horen nu al 1,5 dag geen nieuws over De Ramp (ja, 2 doden, in Peru). De glasvezelkabel met Fiji is blijkbaar foetsie en we vrezen het ergste met al die toxische gassen, tsunami's en die regen van rotsblokken. Hiero het laatste nieuws van vanmiddag van de Australische nieuwszender 9NEWS. Hup Tonga!