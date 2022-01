Het middel van een virus bestrijden met een lockdown klonk voor mij als een soort vergrendeling. Iedereen in huis, niemand naar buiten, voedsel pakketten aan de deur gedropt, buurten behandelen als besmettings-sectoren. Internationale overeenstemming van aanpak.

Gelukkig (of niet) was dat niet het geval.

Toch was onze versie van een 'lockdown' een beetje zoals justici met misdaad omgaat. De dodelijke Corona is streng veroordeeld tot afzondering van de samenleving z'n tijd uit te zitten in isolement. Maar de veroordeelde mag wel vrij naar buiten, alleen niet in de horeca.

Niet dat ze muurtjes moeten metselen rond wijken, zoals in China. Maar als je een lockdown doet, doe het dan kort, volledig, en eenmalig. En voornamelijk concentreren op het internationale personen verkeer. Want wat we nu hebben is dweilen met de gate open. En omdat ze dat nooit zullen doen is de keuze al gemaakt. Het land gaat weer open, en alle tegenzin van de regering is verloren vertrouwen.

En mij kan het eigenlijk weinig boeien, ik heb erg weinig baat bij wel of geen lockdown. Dus dat ik al een mening tegen heb is al teken dat het 'm niet gaat worden zo.