Toevallig vanmiddag begonnen aan een roman van Johannes Mario Simmel. 'Doch mit den Clowns kamen die Tränen'

Had hem 20 jaar geleden al eens in het Nederlands gelezen. Dit keer lees ik de Duitse versie.

Ben ik nu ook omhooggevallen ?

Crime and Punishment heb ik in het Engels gelezen.

Nu dan ?

GS knipselkrant vanmorgen gelezen.

Is dat ook omhoog vallen of is dat gewoon tot onder het maaiveld donderen ?

Lezen. Zouden meer mensen moeten doen. Gewoon de houtkachel of haard aan lekkere bak koffie erbij. Boek. FTW.