Ja, daar zijn ze dan! De helden van de glorieuze formatie, die na 299 loeizware dagen compleet uitgeput en totaal naar de vaantjes, het kakkoord met de titel OMKIJKEN NAAR ELKAAR EN VOORUITKIJKEN NAAR DE TOEKOMST hebben uitgepoept. Show - met RON FRESEN - op de staatsomroep duurt VIJF KWARTIER want zoveel ministers en staatssecreatarissen zijn er nou eenmaal. En niet zeuren over de term "staatsomroep" - want de staatsomroep is nou eenmaal een staatsomroep, van uw centjes, potjandorie. Helaas geen Kaag in de studio, want die zit nog thuis, en dat is maar goed ook, want helemaal niemand heeft vertrouwen in Kaag - zelfs Mark Rutte scoort beter. Heren, dames ook. Tune in voor deze heerlijke gelikte shitshow, over & met de mensen die vandaag op stickertjes stonden. STAATSOMROEP1

FUBAR

Bedankt voor die kleurplaat