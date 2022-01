A man walks into a bar one day and asks, "Does anyone here own that rottweiler outside?"

"Yeah, I do!" a biker says, standing up. "What about it?"

"Well, I think my chihuahua just killed him..."

"What are you talkin' about?!" the biker says, disbelievingly.

"How could your little runt kill my rottweiler?"

"Well, it seems he got stuck in your dog's throat!"

Heeft Kaag toevallig een chihuahua?

Ze acteert overigens als een rottweiler.