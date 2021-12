Zihni Özdil is een vrije jongen uit Rotterdam. Gastarbeiderkind met studiekansen, liefde voor Amerika en liberale democratie maar ook gekaderd links, op het stalen af. Totdat hij voor GroenLinks in de Kamer kwam en de lelijke politieke bubbel voor zijn ogen zag barsten toen hij - gelardeerd in vuige roddels en gewond door dolksteken van "vertrouwenspersoon" Corinne Ellemeet - uit de fractie werd geflikkerd omdat hij tegen het leenstelsel was - ofzoiets. Sindsdien is hij zielzoekende terwijl de wachtgeldklok aftelt.

De Nieuwe Wereld is een soort Café Weltschmerz maar dan met het licht aan. Café Weltschmerz was ook ooit een praathuis met de verlichting aan, maar is alweer een behoorlijk tijdje terug veranderd in een grijs terrarium voor de mentale teloorgang van uitgerangeerde boomers met een universitair titel. DNW loopt ook wel eens langs dat randje (hallo Jan Bonte/Hommel, doorgeleerde neef van Henk Bres). Enfin. Zihni zat deze week bij DNW en dat leverde deze mail op:

Goedendag,

'k Heb gisteren Zihni Özdil bij De Nieuwe Wereld gekeken, in gesprek met Jelle van Baardwijk, en best vermakelijk. Özdil presenteert zich als de nieuwe Pim Fortuyn, noemt de Grijze Wolven nazi's, wat Van Baardwijk zich doet afvragen of hij het wel goed verstaan heeft, en tenslotte vraagt Özdil of De Nieuwe Wereld nou extreem-rechts is. Twee werelden die bij elkaar komen, dat zie je niet vaak. Is het niks voor jullie, om hier aandacht aan te besteden? Ikzelf zou erg benieuwd zijn naar de reaguursels op deze uitzending.

Kijk maar, groetjes,

grietmetgroenefiets

NOU. Het is aan u.

Wij hadden 'm zelf ook wel eens trouwens