: Per stuk betrekken ze gewoon een nieuwe baan. Niet in de politiek. Wel iets qua bestuur, Haagh doet nu iets met ouderen en de zorg. De Beer gaat (soort van terug) naar het Waterschap: programmanager voor de Zuidwestelijke Delta - wat dat ook mag betekenen.

Greetje Bos wordt Raadsheer (en rechter in hoger beroep) aan het Gerechtshof in Den Bosch. Wat best knap is als vrouw, Raadsheer worden.

Hoe dan ook, ze gaan beslist geen simpele functies vervullen.

De redenen van vertrek vroeg je: ik heb echt geen idee!

Er is geen coalitie verknald of zo. Welnee, in Breda gaat altijd alles top.

Het is bizar. En ik denk dus dat er hier 3 opvolgers kort een wethouderspost is gegund, om nadien aangevuld te krijgen.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn a.s. maart - 2022.

Dat hoor je als wethouder toch uit te dienen tot die laatste snik?