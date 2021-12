Zeg wie bepaalt er eigenlijk wanneer een winkel essentieel is of niet. Waar staat precies geschreven dat de nieuwste Black Templar Sword Brethren Collection uit de Warhammer store niet volkomen essentieel is? Maar goed, na vijven zijn ook klanten van """niet-essentiële""" winkels aangewezen op de webshops en dat is voor s' lands 222.000 slechtzienden en 76.000 blinden dus bepaald geen pret. "Blinden en slechtzienden kunnen bij veel grote webshops niets bestellen, omdat de websites bijvoorbeeld niet geschikt zijn voor schermlezers. "Bij acht van de vijftien onderzochte webshops was het daardoor technisch niet mogelijk om alle stappen in het aankoopproces te doorlopen.""

Ja, daar kunnen we lichtzinnig over doen. Maar dat zijn dus 298.000 Nederlanders op de IC's van het leven. En hoeveel qaly's kost het eigenlijk als je gewoon een opzetstukje voor je tuinslang denkt te bestellen en vervolgens dit thuis uit moet leggen? En wanneer had u eigenlijk voor het laatst iets uit te leggen thuis. Horen we u nou nooit over.