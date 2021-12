Sorry alvast, dit is een beetje een ingewikkeld relletje: GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchadinges, bekende van deze site en bekende van de Moslimbroeders, deelde met haar Instagramaccount een fotosjopje van Ewa Magazine, waarin zij (Kauthar) werd uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar. Dit, terwijl Lale Gül door EW Magazine (een soort Ditjes en Datjes, maar dan met minder advertenties) is uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar. Lale Gül vond dat stom (zie hierboven), zette in haar stories dat Kauthar het plaatje had bewerkt, waarop Kauthar weer reageerde dat ze dat plaatje helemaal niet had bewerkt en ze het alleen maar deelde omdat ze het 'ludiek' vond. Net zo ludiek als hakenkruizen naast een Israëlische vlag zeker. Maar goed. Schuld van het een paar dagen geleden opgerichte Insta-account 'Ewa magazine' dus. Nu vraagt u zich misschien af: wat zijn dat eigenlijk voor lui, die 'Ewa Magazine'? Nou. Een beetje akelige lui. Duiding van hun 'uitleg' van de 'prijs' voor Kauthar na de breek.

Okee. Deze geven we jullie. Ewa ipv EW. Prima grapje.

Haha wat. Er zijn dus echt mensen die de columns van Johan Fretz lezen? Weer wat geleerd. Dank daarvoor Ewa Magazine. De take is overigens niet nieuw. Dit is wat linkse mensen altijd zeggen als allochtonen niet door alle linkse hoepeltjes springen. Zie wat Zihni Özdil daar allemaal over schrijft en zegt.

En klagen dat de benoeming van de Nederlander van het Jaar eurocentrisch is, is een beetje hetzelfde als klagen dat er aardappel in je friet zit.

Hee, het woord 'problematisch'. Als dat woord ergens opduikt weet je eigenlijk meteen al dat de tekst geschreven is door iemand zoals Sybren Kooistra, of dat mensen vinden dat iedereen die niet dezelfde mening heeft als zijzelf verboden zouden moeten worden. Of allebei. Meestal allebei, eigenlijk.

Dit schrijven ze echt: "Het signaal dat Elsevier hiermee afgeeft is dat het lovenswaardig is om als moslima van je geloof af te stappen." Ten eerste: ja dus? En ten tweede: we hopen dat hier niet wordt bedoeld dat het eigenlijk verwerpelijk is om als moslima van je geloof af te stappen. Maar het lijkt er wel op hè. Dat dat signaal wordt afgegeven.

We zullen de lui van Ewa Magazine even helpen: het signaal dat hier wordt afgegeven is dat je in Nederland (sorry voor het eurocentrisme) zelf mag kiezen wat je gelooft. Je mag dus moslima zijn, maar je mag het ook niet zijn. Voor moslima's is het trouwens ontzettend lastig om van hun geloof te stappen, bijvoorbeeld voor Lale Gül die door haar eigen familie werd verstoten en door allerhande tuig het schompes werd bedreigd. Weet je wat voor signaal de moslims in Nederland afgeven? Dat je niet van je geloof mag afstappen.

Wat. Ayaan Hirsi Ali strijdt voor de emancipatie van moslimvrouwen en sprak zich onder andere uit tegen meisjesbesnijdenis. Dat is volgens Ewa Magazine dus het omgekeerde van strijden voor moslimvrouwen. Ze zullen toch niet echt bedoelen dat strijden voor moslimvrouwen strijden voor meisjesbesnijdenis is? Ayaan Hirsi Ali werd en wordt trouwens ook zwaar bedreigd. In 2004 bijvoorbeeld, we noemen maar een jaar, toen er een signaal werd afgegeven door Mohammed Bouyeri in een brief op het lijk van Theo van Gogh. Je krijgt steeds meer een idee wat voor signaal Ewa Magazine wil afgeven, trouwens. Geen fraai signaal.

Huh. Wacht even Ewa Magazine. We mogen Kauthar niet reduceren tot een hoofddoekje. Maar haar verdienste is... haar hoofddoekje?

Ja, Ewa Magazine, dit hebben jullie misschien gemist, maar de islam is helemaal niet zo'n leuk geloof eigenlijk. Vraag maar aan Theo van Gogh. Of aan de bezoekers van de Bataclan. Of aan de tekenaars van Charlie Hebdo. Of aan Arnoud van Doorn.

Hier gaat het wel echt een potje mis hoor. Ewa Magazine gebruikt geweld tegen moslima's opeens als argument om kritiek op de islam verdacht te maken. Weet je tegen wie ook veel geweld wordt gebruikt? Tegen moslima's die van hun geloof af stappen. En hoezo staat de term 'afvalligen' opeens tussen dubbele aanhalingstekens?

Edward Said. Dat warhoofd dat de Iraanse Revolutie steunde. Leuk intellectueel voorbeeld heb je daar.

Ja nu doen jullie het weer hè. "Zij heeft geschiedenis geschreven als eerste moslima met hoofddoek in de Tweede Kamer". Alsof dát een verdienste is. Jullie willen dus een titel afpakken van iemand die zich uitsprak, en daar vervolgens een enorme persoonlijke prijs voor betaalde (namelijk verstoten worden door haar eigen familie) en geven aan iemands wier enige verdienste het is dat ze een bepaald kledingstuk voor het eerst droeg. Textbook reduceren tot een hoofddoekje, zouden wij zeggen.

Maar wat wij ons vooral afvragen:

HOE PASSEN DIT SOORT REDENERINGEN BIJ EEN KAMERLID VAN GROENLINKS?

Kan iemand dat aan Jesse Klaver vragen?

Zal wel niet hè?