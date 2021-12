Die eerste trailer was al een blasfemische treinramp. Maar we gaven de nieuwe een eerlijke kans. Bovenstaand "Official Trailer 2", onderstaand de trailer genaamd "Déjà Vu". We snappen nog steeds waar deze film nou voor nodig was, of wat er nog uit het reeds afgeronde verhaal gehaald kan worden. Vrij weinig natuurlijk, en daarom lijkt het vooralsnog gewoon weer hetzelfde ontwakingsverhaal te worden, met op de achtergrond dat de hoofdpersonen weten dat ze de ontwaking al eens eerder doorgemaakt hebben. Nou, dan krijg je dus onderstaande lines:

"I remember this"

"I saw this in a dream"

"Some part of you remembered what was real"

"Neo!!! - Trinity!!!"

"If you want to see Trinity again, fight for her!"

"I still know Kung Fu"

Dat is dus nog nadat de eerste trailer opende met: "Am I crazy?" En dan vinden we ook nog eens dat die (soort van?) Morpheus voor geen meter kan acteren, maar goed. We putten nog één restje hoop uit dat die gewapende New York Times-redacteur op een gegeven moment zegt "Maybe this isn't the story we think it is", en de film dus ter elfder ure eigenlijk een soort Nolan-achtige wending neemt in de vorm van een soort alternate universe die het de merknaam alsnog waard maakt. Maar we vrezen echt van niet, en al helemaal niet als de film Jupiter Ascending een voorbode was. Meer misdaden en die éne scene die wel tot de verbeelding sprak, na de breek.

"Déjà Vu" trailer waarin oude scenes in nieuwe scenes overgaan

Het is dus een film waarin Neo de eerste film terug kijkt

Dit blijft een misdadig Matrix-onwaardig shot

fFs

"Based on characters (...)"

Een van de weinige toffe shots uit trailer

Het blijven wel echt mooie mensen