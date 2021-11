Elon Musk maakt tegenwoordig ruimteretourtjes alsof het een gratis strippenkaartje naar Ter Apel is, maar sinds er een New Age Space Race of the Rich White Folk is uitgebroken tussen Rickard Branson en Jeff Bezos, komen de Gretoïde klimaatstakers ineens uit hun zwarte gaten gekropen om te klimaatklagen over raketbrandstof. Nou, perfecte hyperloophole voor de spaceketeers van SpinLaunch. Dat is een enorme centrifuge die op basis van elektriciteit een raket op warpsnelheid een slinger richting dampkring kan geven. Klein boostertje uit een fossiel raketje er bij om door die aardse schil heen te breken en voilà, je bent in DE RUIMTE. De applausmachine is al aangezwengeld voor de milieuvriendelijke en goedkope nieuwe pakketdienst richting het ISS, maar in het kritiekvacuüm dat 'mainstream media' heet, troffen we ook al een rood knipperend lampje aan van een YouTuber die helemaal HAL9000 gaat op het initiatief en zegt: 'I'm sorry SpinLaunch, I'm afraid you can't do that." Als ferme gelovigen van de maanlanding zijn we de eerste om toe te geven dat we Interstellar ook vier keer moesten kijken voordat we het tijd/ruimte-continuüm van Matthew McConaughey een beetje begrepen en daarom staat hierboven de wervelende wervingsvideo, met hieronder de tegenberekening in gezonde scepsis. Maar het ziet er hoe dan ook wel lekker space-racey uit, zo'n pakketjeskatapult voor interplanetaire bezorgdiensten.