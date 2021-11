De nieuwe zangeres van K3 heet Julia. Die heeft een v-v-v-vagina. Tot vreugde van Gert Verhulst, de eerste Belg in de historie die zonder zuurstof de K3 heeft gedaan. Maar in de rest van de lage opheflanden is het weer FOPHEF natuurlijk. Want hoewel de zoektocht naar een nieuwe K een breed karakter had - ook m/x mocht winnen - werd het toch gewoon weer een v. "Als je vandaag een enquête doet onder 1.000 Vlamingen en Nederlanders, zal een grote meerderheid een meisje verkiezen, daar ben ik zeker van. Is dat omdat we er nog niet ‘klaar’ voor zijn? Nee, dat is omdat we al jaren van K3 houden en dat is nu eenmaal een meisjesgroep." Wat een genderfascist deze Gert Verhulst. Een meidengroep die de ene meid vervangt door de andere meid, dat is zóóóó 2020. En wie is straks weer de enige die 'klaar' is? Gert Verhulst zelf. Boycot K3!!!!!