Laten we de komende lockdownellende even negeren en ons focussen op de leuke dingen in het leven. Zoals rijden in machines die op de bestuurder rekenen om het maximale eruit te halen. Geen overdaad aan moderne elektronische babysitters, maar een puurheid die uit elke vierkante centimeter metaal sijpelt. En in het geval van de Honda NSX (de originele, niet die hybride wannabe van een paar jaar terug) is dat metaal in een bijzonder aantrekkelijke vorm gegoten. Het resultaat is een Japans icoon die in zijn jonge jaren mede ontwikkeld werd door Ayrton Senna en het logo draagt van de motorboer waarmee Verstappen dit jaar wereldkampioen wordt (we houden hoop). Gewoon te koop in Nederland, dus geen gedoe met moeilijke invoerformulieren en met het stuur aan de goede kant, wel zo handig bij de drive-thru. Het ideale cadeautje voor uzelf wetende dat autorijden één van de weinige geneugten is die we dadelijk nog zonder QR-scan mogen uitvoeren. Nee wacht, daar gingen we het niet over hebben. De beste manier om te ontsnappen aan de sleur van het eeuwige thuiswerken. Shit, daar gaan we weer. Hoe dan ook, we willen die NSX gewoon omdat hij onmetelijk cool is.

