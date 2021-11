Omroep Brabant verwijdert alle logo's en beeldmerken van hun verslaggeversvoertuigen, lezen we niet bij Omroep Brabant maar op AD.nl. Dat komt omdat Omroep Brabant het stil wilde houden, wat een heel klein plusje is voor Omroep Brabant ten opzichte van de grotere staatsomroep NOS, die vorig jaar bijna trots verklaarde dat ze aartslaf zijn en daarmee heel veel schouderklopjes en troostwoordjes wilden oogsten. Omroep Brabant wilde het stil houden want die hebben "geen zin in applaudisserende bontkraagjes". OK, prima. Maar in stilte knielen voor intimidatie is nog steeds knielen voor intimidatie. JA, het is superkut als je mailbox vol (doods)bedreigingen stroomt, en het is absurd dat je 30.000 euro per jaar uit moet geven aan beveiliging omdat je al lang geen worstenbrood of Bossche bol meer naar je hoofd krijgt, maar stenen & vuurwerk. Maar op deze manier, in stilte of niet, winnen zulke lui dus wel. Intimidatie werkt, van het op straat kapotschieten van deeltijd roddeljournalisten die kroongetuigen bijstaan tot het afschminken van je eigen merknaam: de straat is straks echt alleen nog maar van de straat. En de straat trekt ook zonder busjes met "Het gevoel van hier" op de zijkant z'n eigen stenen nog steeds uit de grond om naar pers, publiek, politie, andermans spullen & openbaar meubilair te smijten. Bukken helpt niet. Terugslaan wel. Of schieten, desnoods. In Brabant vinden ze dat helemaal prima.