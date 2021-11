Het zingt al maanden rond als een iets te catchy geschreven confectiehitje, maar Yvonne Coldeweijer AKA Alberta Verlinde gaat deze vrijdag (dat is morgen) ECHT ECHT ECHT komen met "juice" (sappig - red.) nieuws over de Italiaanse volkszanger des vaderlands Marco Borsato. En dat terwijl het net weer allemaal koek, ei & samen de bordjes omdraaien was in huize Borsato-Ruiters. Leontine, net terug uit een Spaanse stresskliniek, op de cover van LINDA (naast Hugo, zo eervol!) om in een stellige streamer wereldkundig te maken dat ze haar cognitieve dissonantie weer onder controle heeft ("De Marco op wie ik verliefd werd, is er weer"), Marco een rondje langs de velden om schuld te be- en ontkennen inzake zijn affaire met zingmeisje Maan (waarvan iedereen dacht dat ze moest huilen van piemels). EN DAN DIT. Er is meer. "Stalko Borsato", zegt Coldeweijer, die ook al vroeg de namen van de Kopschopkakkers kende dus die kent vast nog een stuk of vijftien vrouwen waarvan Marco 'je hoeft niet naar huis vannacht, lekker pannacottaatje van me' tegen heeft gesmoezeld. Yvonne is "niet van de sprints, maar van de marathons". En de finish is vrijdag. Lezen we bij de enige krant die we nog vertrouwen, de Mediacourant. Ja noem ons maar een roddelhoerrr, maar wij zijn gewoon geïnteresseerd. In DE WAARHEID.