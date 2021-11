Opdat we niet vergeten: de dementievriendelijke oversteekplaats komt in Enschede

We krijgen weer iets nieuws. EEN DEMENTIEVRIENDELIJKE OVERSTEEKPLAATS. Het is een soort gaybrapad maar dan zonder de homoseksualiteit: wel de kleurtjes, niet (per se) de acceptatie van LHBTI'ers. De dementievriendelijke oversteekplaats is een plek waar bewoners van een verpleeghuis veilig naar de overkant kunnen zonder halverwege te vergeten waar ze precies naartoe op weg waren. Dan staat er namelijk op de grond: winkelcentrum, die kant op! En hup daar gaan ze weer. Ook wordt het zebrapad extra breed en komt het op gelijke hoogte met de stoep, zodat rollators er makkelijk overheen kunnen racen en het voor automobilisten juist een Dukes of Hazzard-achtige schans wordt. Alleen maar voordelen! Maar nu willen we ook allemaal zebrapaden voor andere aandoeningen. Zoals het Leprapad, waar mensen met lepra geaccepteerd worden om wie ze zijn, namelijk mensen met lepra. En de Oversteekpolio, een plek waar ongevaccineerde mensen bewust polio kunnen krijgen: waarom zouden ze een vaccinatie tegen polio nemen, als ze zich ook expres met polio kunnen besmetten, samen met allerlei gelijkgestemden op de Oversteekpolio? Enfin, de dementievriendelijke oversteekplaats, heel veel plezier ermee. Wat?