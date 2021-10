De Belastingdienst heeft een zwarte lijst met ruim een kwart miljoen staatsburgers, waaronder zelfs tweeduizend minderjarigen. Deze affaire is tien keer zo groot als de kinderopvangtoeslagaffaire met tienduizenden ouders, die totaal niet wordt opgelost. Het is nog steeds de rechtbank die afgelopen week nog een huisuitzetting moest voorkomen. De cultuur bij de fiscus is nog steeds doodziek.

De lijst werd niet gebruikt om sommigen vaker te controleren, of strafrechtelijke onderzoeken te starten, want dat is te arbeidsintensief. Ze werd gebruikt om op industriële schaal ongefundeerde besluiten te nemen. Zoals het afwijzen van aftrekposten, terugvorderen van toeslagen en weigeren van betalingsregelingen. De burger moet zo snel mogelijk helemaal kaal en kapot, zonder proces.

Hier is de belastingdienst weer politieagent, aanklager, rechter en beul. Volledig in de nacht, zelfs de interne toezichthouder wist van niets. Vrouwe Justitia, dit zijn weer schendingen van basale rechten, zoals weten wie jou aanklaagt, een openbaar strafproces met voldoende juridische bijstand bij een onafhankelijke rechter. De Nederlandse staat negeert de helft van de UVRM.

De Belastingdienst functioneert net zoals bij de kinderopvangtoeslagaffaire als middeleeuwse edelen op strooptocht bij hun horige boeren. De vakbond was op Radio 1 ook duidelijk: (vanaf 5:30) belastingambtenaren willen dit bloed niet meer aan hun handen. Ze zijn er klaar mee, ze willen eruit, ze willen ander werk. Hun blauwe enveloppe voelt inmiddels een beetje als een bruin hemd.

De belastingdienst bleek de informatie uit deze lijstjes ook te delen met private bedrijven. Zo kon Carel Stuurman geen hypotheek of doorlopend krediet krijgen. Dan kan je in deze maatschappij niet meer normaal functioneren. Hij werd een paria in het financieel systeem, ging failliet en jarenlang de schuldsanering in. Dat geeft samen uitzichtloze fiscale en financiële foltering.

Ondanks zijn schone lei kan hij vanwege een BKR-registratie zijn leven nog steeds niet opnieuw opbouwen. Het systeem gaat op een lager tempo nog steeds door met natrappen. De schade loopt inmiddels in de tonnen, en blijft oplopen. Dat zal de staat een zorg zijn, die wijst aansprakelijkheid eerst af, en wentelt eventuele compensatie ter zijner tijd af op andere belastingbetalers zoals u.

De verhalen lopen volledig gelijk met de kafkaëske kinderopvangtoeslagaffaire. De belastingdienst doet een interne vermelding zonder enig strafproces, en misbruikt dat om iemand jarenlang te ruïneren. Door te roddelen over deze registratie met banken, wordt zelfs samengespannen. Dat is bizar, aangezien de Belastingdienst strikte geheimhoudingsplicht heeft.

De belastingdienst zou rond juli aan Carel Stuurman vertellen waarom hij op deze lijst stond. Dat is helaas niet gelukt. Deze vraag zal voor de helft van de slachtoffers nooit beantwoord worden. Erop komen ging makkelijk, een anonieme melding, hoge aftrekposten door een geamputeerd been of een informatieverzoek van een uitkeringsinstantie was genoeg. Hier is niets onderzocht of vastgelegd.

De Autoriteit Persoonsgegevens denkt nog na over een boete. Bij duizend euro per illegale naam kom je op een paar honderd miljoen euro. Die dan van de schatkist aan de schatkist wordt overgemaakt. De belastingdienst blijkt minimaal 211 van dat soort lijstjes te hebben. Het is inadequaat om deze casus af te doen met een boete. We kunnen zo niet met elkaar verder.

Ons belastingsysteem is te complex voor de gewone burger, de Belastingdienst, het parlement, het kabinet, koopkrachtplaatjes en zelfs te complex om grotere multinationals te belasten. Nederland is een fiscaal paradijs voor brievenbusfirma's met genoeg internationale advocaten. Wanneer je langer kunt procederen dan de fiscus, betaal je bijna niets. Als losse burger ben je je leven niet zeker.

Dat Nederland Polen de les gaat lezen over staatsrecht, rechtelijke onafhankelijkheid of mensenrechten is compleet belachelijk. Wat gaat Mark Rutte vertellen?! Hoe je het tien jaar in de doofpot kan houden? Hoe je commissie op commissie kunt stapelen om net zoals in Groningen decennia niet te betalen? Hoe je parlement en pers kan gijzelen met een gebrek aan transparantie?

Rechters, politici en ambtenaren worden in een spagaat gebracht. Gaan ze mee met het verhaal van de staat dan worden ze medeplichtig aan knevelarij, en daar staat gewoon zes jaar celstraf op. Gaan ze mee met het verhaal van de getroffen burgers, dan is de schade inmiddels zo enorm, dat er tientallen miljarden mogen worden terugbetaald en komt stabiele belastingafdracht in gevaar.

Sinterklaas gaat dit niet oplossen, dit wordt monnikenwerk.