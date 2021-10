Hoewel deze uitbarsting er spectacular uitziet valt het maar in de vei 1 of 2 klasse. Dat is verder niets bijzonders. De vulkanen die voor afkoeling kunnen zorgen zijn de zogenaamde stratovulkanen. Deze barsten explosief uit en produceren heel veel stof. Als genoeg van dit stof in de stratosfeer komt 12 tot 15 km hoogte of hoger dan zal het de hele planeet af kunnen koelen. Als stof en SO2 Hoof in de atmosfeer komt dan kan dit daar 10 taillen jaren blijven hangen en zich over de hele wereld bol verspreiden.