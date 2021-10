Citaat 1: "De rechters rekenden Van H. het ongeval ‘zeer ernstig aan’ en oordeelden dat Van H. ‘een zeer ernstige mate van schuld’ heeft aan het ongeluk. Volgens de rechters had hij door de drukte op de vrijdagmiddag juist ‘extra voorzichtig’ moeten zijn. Ze achten bewezen dat hij in plaats daarvan met veel te hoge snelheid door rood reed en niet afremde."

Citaat 2: "Door de verwondingen van het ongeval op 24 januari 2020 lag het inmiddels 18-jarige meisje zeven maanden in coma. Pas in september 2020 was ze weer echt bij bewustzijn. Nadat ze ontwaakte was duidelijk dat ze volledig verlamd is en nooit meer zelfstandig kan bewegen of kan praten; ze zit gevangen in haar eigen lichaam."

Citaat 3: ",,Vechtend. Altijd maar weer vechtend voor elke tiende van een procent herstel’’, zo vertelde haar vader Hans tijdens zijn slachtofferverklaring. ,,Voor Anna gelden twee woorden: nooit meer. Nooit meer lopen, nooit meer praten, nooit meer zelf eten, nooit meer zelf drinken, nooit meer dansen. Altijd maar weer: nooit meer.’’"

En dat tellen we bij elkaar op, en dan krijg je...

Citaat 4: "Hoewel de rechters oordeelden dat de ernstige gevolgen voor het slachtoffer in principe riepen om een celstraf en de vader van Anna hier om had gevraagd, zagen ze daar toch vanaf. Ze wezen daarbij op de tijd die is verstreken sinds het ongeval, de jonge leeftijd van de dader en dat hij nooit eerder met justitie in aanraking is gekomen."

Resultaat: een taakstraf van 240 uur en rijbewijs voor twee jaar inleveren. Want tja, het is natuurlijk echt een goed idee dat Delano, nadat hij twee jaar niet heeft kunnen oefenen, opnieuw achter het stuur kruipt. En het is een nog beter idee om rekening te houden met het feit dat het voor Delano ook wel erg lang duurde tot hij voor de rechter kwam, namelijk 21 maanden. In die 21 maanden heeft Anno nog steeds niet leren lopen, praten of zelfstandig eten. Maar nou moet u echt stoppen met zeuren hoor, in Nederland wordt heus wel streng gestraft!