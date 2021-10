Ik ben blij dat Geen Stijl zó de VrijMiBo inluidt! Wat een prachtige poëzie is er uit uwen veer nedergedaald op onzen computerscherm.

Het is te zien dat U, Geen Stijl, cultuur hoog in het vaandel heeft!

Dit is cultuur met enen grooten C!

Bovendien wordt hier op niet te verstane wijze weergegeven wat voor prominente plaats de vrouw in onze samenleving heeft. Hier kan de vrouwenbeweging alleen maar trots op zijn.

Extinction Rebellion zal ook genieten van deze strofen over de VrijdagMiddagBorrel, zo kunnen zij zich ook laven aan de veganistische wijn, na wederom een zeer drukke week werken.

Het is gewoon prachtig allemaal.

Fijn weekend!