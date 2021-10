"Het kabinet komt met een verbod op het plaatsen of laten plaatsen van neprecensies op internet. Consumenten moeten zo beter beschermd worden bij het doen van online aankopen of het boeken van een hotelkamer of reis."

En dan volgt hier de OFFICIËLE RECENSIE van GeenStijl voor restaurant-Rutte III. Het is een foprestaurant, want het is een ordinaire vreetschuur waar mensen dubbel en dwars in de borden worden getuft, borden die de manager reeds in januari mocht opbergen, maar omdat de beoogde nieuwe eigenaren continu met elkaar overhoop liggen blijft de tanende toko gewoon open. Er vallen om de haverklap lijken uit de koelkast. Er drijven dode vliegen in de soep. Het eten is niet te vreten. De chef-kok kan er niks van. Hij liegt over de gerechten op de kaart. Eén gerecht staat altijd op de kaart: meloenen. Speciaal voor superklant Gert-Jan. De wijn is zuur, maar die is dan ook bedoeld voor journalisten - journalisten die op schoot zitten bij de manager, want misschien mogen ze wel een keertje gratis vreten. De obers pleuren bij bosjes om, en als ze niet ompleuren, wieberen ze zelf wel, of worden ze ontslagen. Ook al heb je de rekening gewoon betaald, dan verdenkt de manager je van fraude en dan moet je alle keren dat je ooit in het restaurant hebt gegeten terugbetalen. De gastvrouw wilde scheiden van de manager. "Hier scheiden onze couverts", riep ze, en toen stapte ze op, om aan te kondigen dat ze in restaurant-Rutte IV weer doodleuk aan het werk wil. Het vreten is veel te duur en het wordt ieder jaar duurder. U hoeft uw jas ook niet op te hangen aan de kapstok, ze kleden u gewoon helemaal uit. De ober, een stomme slungel met 'Wopke' op zijn naamkaartje, mompelde nog iets over 'koopkracht', alvorens u helemaal uit te zuigen. Links van het restaurant zit een ander restaurant, restaurant GROEN. In dat vegarestaurant is het eten al helemáál niet te doen. De bedrijfsleider van GROEN is ene Jesse en hij wil graag samenwerken. Dus heeft Jesse een enorm grote bek over wat Nederland precies wil, terwijl hij de helft van z'n klanten is kwijtgeraakt. En tot slot, aan de deur van restaurant-Rutte staat uitsmijter Hugo, iedereen zonder QR-code tegen te houden met de kracht van een opgeheven wijsvinger. "Je hóeft toch niet naar het restaurant", smaalt hij, met z'n Prodentbek. Wat een KUTRESTAURANT. Waarom komen hier nog mensen. Officiële recensie GeenStijl: ⭐.

Mag dit nog?