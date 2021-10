OPHEF! Want in de stad waar vrouwen nog nooit hypergeseksualiseerd of uitgebuit werden totdat fitnessinstructeur Patrick Slurink er voet aan wal zette, corrumpeert Patrick Slurink nu de jeugd van Medellín. Waar we onderstaand nou precies naar kijken weten we nog steeds niet echt, maar het was genoeg reden voor de burgemeester van Medellín om Slurink tot ongewenst vreemdeling te verklaren en de immigratiedienst om zijn uitzetting te vragen.

Slurinck vertelt dat de vrouw in het filmpje, fashion model Aleja Torres, "geen prostituee of een vreemde, maar mijn vriendin" is. En ze "die vrijdagavond een spannend, sexy filmpje wilden opnemen voor haar kanaal op Instagram en OnlyFans (...) ,,We dachten aan een James Bond-thema, met Halloween-tinten. Het moest stoer en spannend worden”.

Nou, spannend werd het zeker, want "Slurink en zijn cameraman Stefan Manciaracina (26) zijn daags na het incident benaderd door de immigratiedienst, waarna ze vervolgens urenlang zijn ondervraagd. ,,We hebben ons hele verhaal netjes uitgelegd. Dat dit puur vrijwillig is, er geen geld in het spel zit en het helemaal niets met prostitutie te maken heeft”, vertelt Manciaracina. Hij en Slurink mochten na hun verklaring weer vertrekken, vertellen ze. ,,Maar helaas was het kwaad al geschied”, verzucht Slurink. ,,Ik word door duizenden mensen uitgescholden. Zelfs de medewerkers van mijn sportschool in Genemuiden krijgen de strontkar over zich heen. Het is diep triest.”

Diep triest! Al lijkt het er wel op dat de burgemeester binnenkort met een nieuwe verklaring komt, waarin hij naar verluidt zal stellen dat er een misverstand is geweest, en Patrick Slurink binnenkort geridderd wordt tot mooiste lul van Zuid-Amerika. Meer video na de breek!