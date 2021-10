Toen ik een jaar of 18 was in de discotijd. Waren topjes in zonder bandjes. In het uitgaansleven in ons dorp was er een grote discotheek. Elk weekend bomvol en ook buiten op straat. Op 1 stapavond toen ik daar buiten liep vond ik dat.ik zeer veel sjans had. Ze keken en keken. Ik voelde me zeer aantrekkelijk door al die blikken. Tot ik een bekende tegen kwam,die meteen omontwonden zei, heb jij door dat.je borst buitenboord hangt? Nou uh nee... tot mijn grote schrik was dat wel het geval. Je droeg geen bh onder die strech topjes.. en ik.had er serieus geen erg in gehad hoe ik.te koop had gelopen. Volgens mij droeg ik er een lange open blouse bij. Maar tja wat.ik zeggen wil.is dat je inderdaad met je boops vrij rond kan lopem.