Er was een Belgische man en die werkt in een flatgebouw, hij heet Karel, en hij is zijn werk zo spuugzat. Dus op een dag zat hij in de kantine van het flatgebouw en kwam er een man naar hem toe en zegt:

"Volgens mij gaat het helemaal niet goed met jou."

Dus Karel zegt:

"Ja, dat klopt, maar hoe weet u dat?"

"Nou," zegt de man, "dat kan ik altijd zien, maar wees gerust ik heb een oplossing, je slaat gewoon een driedubbele whiskey achterover en gaat naar het dak van dit flatgebouw, springt eraf en dan zit je over 2 minuten gewoon weer hier in de kantine."

Karel denkt van:

"Ik ben wel aardig dronken maar dat ik van een flatgebouw afspring, zo dronken nog net niet."

"Weet je wat," zegt de man, "ik doe het wel even voor."

Dus hij gaat naar de top van het flatgebouw en springt eraf en zit zo weer terug in de kantine.

"Nou," zegt Karel, "als hij het kan, kan ik dat ook."

Dus hij naar de top van het flatgebouw en springt eraf, boem dood.

Die man in de kantine begint te lachen. Zegt de barman:

"Wat ben jij toch een ongelooflijke zak als je dronken bent Superman!