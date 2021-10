In het dorp waar ik woon, het super hyper progressieve Alblasserdam (SGP is de grootste partij) was vorig jaar grote deug ophef.

D66 en PVDA hadden bedacht om ComingOutDay voortaan jaarlijks groots te vieren met sprekers en een officieel moment te maken van het hijsen van de regenboogvlag.

Maar de SGP weigerde hierbij aanwezig te zijn dus iedereen in rep en roer, want “we moeten als een blok achter deze gemeenschap gaan staan” en “wat geef je hier mee voor signaal af aan jongens die nog in de kast zitten en het al zo moeilijk hebben?”

Enfin, we zijn nu een jaar verder en het plaatselijke nieuwsweblogje merkte op dat de regenboogvlag vanochtend vroeg al hing te wapperen, maar dat er helemaal geen officieel moment was geweest.

Navraag bij de raadsleden die vorig jaar nog zo’n grote bek hadden leerden dat de PVDA “geen tijd had kunnen vinden” maar ze hadden wel gecontroleerd of de vlaggen er wel echt hingen. Een D66 raadslid reageerde dat hij graag langs had willen komen maar het was vandaag zijn thuiswerkdag.

Deugen over de ruggen van homo’s zoals ik vinden ze bij D66 en PVDA prima als je er je christelijke medemensen mee in hun bek kan spugen, maar als het ten koste gaat van je warme pantoffeltjes en je gemberthee tijdens je thuiswerkdag dan is het opeens een ander verhaal.