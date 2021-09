Jongens... willen jullie aub niet meer (zoveel) naar Den-Haag kijken. Het gebeurd in Brussel. Niet in Den-Haag. Ik zou willen dat ik last heb van een psychose en dat ik er over een tijd achter kom dat het allemaal maar gekkigheid was in mijn hoofd. Helaas iets teveel feiten.

1. QR code voorstel Europese Commissie van 21 maart 2021:

Today the European Commission is proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the COVID-19 pandemic. The Digital Green Certificate will be a proof that a person has been vaccinated against COVID-19, received a negative test result or recovered from COVID-19. It will be available, free of charge, in digital or paper format. It will include a QR code to ensure security and authenticity of the certificate. The Commission will build a gateway to ensure all certificates can be verified across the EU, and support Member States in the technical implementation of certificates. Member States remain responsible to decide which public health restrictions can be waived for travellers but will have to apply such waivers in the same way to travellers holding a Digital Green Certificate.

Bron: ec.europa.eu/commission/presscorner/d...

2. Implementatie voor Europese burgers:

The EU Digital COVID Certificate Regulation entered into application on 01 July 2021. EU citizens and residents will now be able to have their Digital COVID Certificates issued and verified across the EU.

Bron: ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu...

3. Onderzoek over de werking van Brussel door onderzoeksjournalist Lise Witteman van Follow The Money. Haar boek "Sluiproute Brussel":

In haar onthullende boek laat Follow the Money-correspondent Lise Witteman haar licht schijnen op de verborgen Europese koers van de kabinetten Rutte I, II en III (2010-2021). Aan de hand van duizelingwekkende lobbyverhalen neemt zij de lezer mee naar het échte Brussel achter de abstracte beleidsnota’s en lege vergezichten. Van de herintroductie van omstreden beleggingsproducten tot het jongleren met privacyvraagstukken, van het handjeklap met platformbedrijven tot de ondermijning van productveiligheidsregels, van halve waarheden over dierenwelzijnstandaarden tot belangenverstrengeling rond wapensubsidies en achterkamertjespolitiek met fossiele grootmachten.

Sluiproute Brussel is een meeslepende en geruchtmakend reconstructie over de doorwerking van de Rutte-doctrine in Europa.

Echt. Het wordt niet in Den-Haag beslist, het gebeurd in Brussel. Den-Haag mag zich bezig houden met de uitvoering en de marginale zaken.