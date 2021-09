@* Il Principe * | 14-09-21 | 13:28: Vind dat toch niet echt een deugdelijk onderzoek waar je snel even dat soort uitspraken met zekerheid over kunt doen. Vind het meer een analyse (interpretatie) van cijfers die bekend zijn, heel veel is nog onbekend. Kan ook nergens vinden of het een peer review heeft gehad.

Waar bijvoorbeeld komt de tegenstrijdig tussen de cijfers uit Israel en bij ons in Nederland vandaan?

Alle onderzoeken overziend (over de wereld) kom ik persoonlijk tot de conclusie dat we nu ook weer te maken kunnen hebben met wat in "The fog of research: influenza vaccine trials during the 1918-19 pandemic" beschreven wordt.

"Although initially most reports of the use of these vaccines claimed that they prevented influenza or pneumonia, the results were inconsistent and sometimes contradictory. During the course of the debates over the efficacy of these vaccines, it became clear that the medical profession had no consensus on what constituted a proper vaccine trial."

Het begint er voor mij steeds meer op te lijken dat het zelflerende vermogen van de mensheid redelijk overschat wordt.