Het kost ruim 40.000 ambtenaren, een jaarlijkse begroting van 160+ miljard euro en meer vergaderingen dan goed is voor de mens, maar de Europese Unie gaat nu eindelijk de belangrijke onderwerpen aanpakken. Al decennia gaat dit continent gebukt onder de oplaadkabelterreur die een serieuze aanslag pleegt op die ene lade met kabeltjes die iedereen heeft. Maar niet langer! Wereldvrede gloort aan de horizon, want de Europese Commissie wil de usb-c de standaard maken voor opladers. Die wens was er al in 2009, maar toen oordeelden onze Europese heersers in hun onmetelijke wijsheid dat de markt dat best zelf kon regelen. Die kon dat niet, want Apple wilde zijn monopolie op witte duurkabeltjes niet opgeven, waardoor u nog steeds met die lightning-dingen loopt te kloten. Dus nu komt er alsnog wetgeving, niet alleen voor telefoons, maar ook voor tablets, camera's, koptelefoons, draagbare speakers en videocamera's. Alles krijgt een usb-c-aansluiting. Natuurlijk moeten het Parlement en de Raad hier nog een plasje over doen, gevolgd door een overgangsperiode van twee jaar, maar dan zijn we rond 2024 eindelijk van de kabelterreur af. Het toont echt de kracht van de EU dat ze daar slechts vijftien jaar voor nodig hadden...