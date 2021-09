: Waar. Maar het verbaast mij ontzettend dat er niet meer onrust is in NL. Stel je hebt geen woniing, of zo een als deze gast, en dan zie je alle statushouders je voorbij sprinten qua huisvesting en bv maatschappelijke positie in ogen van de overheid. Jij hebt 30 40 jaar binding met dit and je familie generaties lang. En dan boem, iemand die 5 jaar geleden nog nooit van NL had gehoord wordt in de watten gelegd. Tijdje geleden was er een Syrier die amok maakte in Den Haag in zijn appartement die hij had toegewezen gekregen. Heel mooie plek in centrum. En artikel vermeldde ook nog dat zijn broer er 1 had in zelfde complex. Als ik een beetje aan de zelfkant van de maatschappij zou leven, of elke dag werk om alleen maar rekeningen te betalen, toch behoorlijk gefrustreerd en militant geraken.