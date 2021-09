Superg dit! Met KLM vliegen is voortaan alsof je een maaltijd nuttigt in de kantine van de Amsterdamse Stopera want: geen vlees. Vleeseten is namelijk grote massamoord (niet te verwarren met biomassa) en KLM DEUGT als de joekeloeres van Camiel Eurlings, daarom tofu herkauwen op 30.000 voet. Is dat soms cavia? Ja, dat is cavia. Weet je wat ook erg is? Alles is duurder geworden. Zoals: all-in tokkieverkansies met KLM met Ryanair maarliefst 16nogwat% duurder dan jaar geleden. Tokkieverkansie naar bungalowpark: 12% duurder. Aardappels, groente, fruit, voeding sowieso dus ook tokkievoer van Euroshoppert, huisvesting (if any, lol), energie, huishoudelijke apparaten (denk aan nuttige dingen als een elektrische blikopener, decanteerkaraf en elektrische vliegenmepper) en vervoer (al dan niet openbaar), de hoeren: allemaal duur, duurder, duurst vergeleken met het spotgoedkope 2020. En waarom? Omdat 'inflatie' en vooral omdat 'coronacrisis'. Eerst mocht niks en lag alles stil, nu mogen we alles soms misschien dingen met vaccinatiebewijs danwel negatieve test en is er tekort aan alles want de productie lag lang stil. Waardoor bijvoorbeeld ff een containerbootje vol plastic troep van Aliexpress hierheen laten varen vanuit gewaardeerde handelspartner China gerust vijf keer duurder is, nu verplicht mét btw ook nog eens. Ziejewel? Supercavia! Maar gelukkig zijn de huizen nog gewoon onbetaalbaar en zal straks door al dit soort erge dingen ook de benzine weer duurder worden en stromen wekelijks steeds meer asielzoekers (tolken/mensenrechtenactivisten) met voorrang de sociale woningmarkt op dus het is niet zo dat u gewoon eens een keer niet de lul bent. Verder is het allemaal eigen schuld, want klimaatopwarming, komt door te veel BBQ en F1 Zandvoort kijken en verder omdat u allemaal ongevaccineerd ivermectinevee bent want dat is ook erg voor het klimaat, denken we, maar daar moeten we nog even zelf onderzoek naar doen, maargoed we hebben al genoeg aan anekdotes, broertjes dood aan causaal verband. Moraal van dit topic: you are fucked, fucked and fucked. Prettige herfst! Twee gesneden tijgerwit graag. Merci.