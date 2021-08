@* Il Principe * | 31-08-21 | 10:46: De Amerikaanse aanwezigheid in Syrië vergelijken met de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan is misschien wel de domste vergelijking die je kan maken. Syrië is een hele andere oorlog, namelijk een overblijfsel van Obama en Hillary's poging om de Russen en Assad daar weg te krijgen door rebellen te financieren en bewapenen. Vervolgens is dat keihard gebackfired en zijn die rebellen vrij rap samengesmolten tot ISIS, die vervolgens ook grote delen van Irak onveilig hebben gemaakt. Toen kon de VS dus gaan strijden tegen de rebellen die ze paar maanden daarvoor nog bewapend hadden. Uiteindelijk zelfs schorvoetend in samenwerking met de Russen, Assad en Turkije. Dat was dus zeker een fuck up van Obama en Hillary, maar een hele andere situatie om je minimale aantal troepen die de VS daar had weg te halen. ISIS is uiteindelijk verslagen door de Russen en Assad, minimaal door Turkije en voor een groter deel door de Irakezen. Het heeft ook geen gevolgen gehad dat Trump het totaal niet van belang zijnde aantal Amerikanen daar weghaalde. En ook absoluut niet te vergelijken met Afghanistan, wat een gigantische fuck up is van Biden met gigantische gevolgen en het waardeloos maken van 20 jaar werk, doden en kosten.