Oké. (Ik hoop niet dat dit een vast dingetje wordt!) Mijn analyse:

is: lieve meid, gewoon lief.

in: leuke meid, spontaan.

the: verwaand nest. gatver.

sun: spannende meid, intelligent, gevaarlijk.

the: ondeugende meid.

birds: spoort niet.

flock: spoort echt niet.

the: de muze van DKS?

chipping: diepzinnige meid, spiritueel.

of: arrogante meid. gatver.

the: sombere meid, nymfomanisch.

around: al opgegeven voor de Westfriese markt?

the: achterdochtige meid, wel lief.

ground: philosofische meid.

is: speelse meid, knuffeldiertje.

it: nymfomanisch én psychotisch.

anymore: een vroeger-was-alles-beter meid.

the: nog niet zindelijk.

hill: strenge meid, wel rechtvaardig.

the: natte meid, introvert.

speckle: gezellige meid, aanwezig.

big: carriere tijger, ambitieus.

and: verlegen meid.

are: avontuurlijke meid, superintelligent.

the: seriemoordenares, waarschijnlijk ook een vampier.

sides: photoshop meisje.

rough: dromerig typje, wel lief.

upon: nog steeds een seriemoordenares en een vampier.

garden: fanatieke meid, flexibel.

the: ICT meid, scherp analytisch vermogen.

floor: boerenmeid, hardwerkend typje.

is: reaguurder-meid, dat zie je zo.

with: verwarde meid, nog niet volledig geïntegreerd.

green: sterke meid, erg betweterig.

prettig: prettige meid, behalve die nagels.

en: godsamme! kan het iets minder?

be: ja, ik word er óók gek van!

nice: nieuwsgierige meid, leest alles.

Dus.