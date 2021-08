Ze waren al dodelijk op de dansvloer en daarvoor vulden ze ook al een dossier. Gaan we verder even kort houden want alle grappen en filmverwijzingen zijn toch al gemaakt, dus we leunen gewoon even achterover om de toekomst te zien ontvouwen. Maar, even luchtig vraagje: als Elon Musks Neuralink uw bewustzijn in een Atlas met een hele grote pik kon uploaden, zou u dat dan verkiezen boven de dood? Geruststellende bonusvideo na de breek!