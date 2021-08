Wowsie, lang geleden dat ik zoveel gekkigheid in de panelen heb gezien hieronder. Jongens, het is maar een griepje he, rustig aan.

Buiten dat om, draadje interpreteer ik niet als voor of tegen vaccinatie. Althans, mij gaat het daar helemaal niet om. Het punt dat ik eruit haal is dat in Amerika men al 10 jaar, en wij hier in Nederland al een jaar of 5, door een groot deel van de media worden uitgescholden, bedreigd, een kant op geduwd, voor alle ‘isten’ en ‘foben’ worden uitgemaakt die er zijn of verzonnen worden, en in kampen worden gezet waar het overgrote deel van de bevolking niet in thuis hoort. Waarom zouden we nu wel diezelfde media geloven? Mind you: twee prikkies in mijn arm, paspoort in mijn zak, omdat IK die keuze maak. Maar geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om iemand als Van Rossem die principieel geen vaccinatie wil vanwege de staatsbemoeienis en achterlijke keuzes van de regering voor asociaal of wappie uit te maken.

Ja, er zijn 5G idioten. Maar er zijn ook mensen die dit op een hoger niveau bekijken, en die hebben imo wel degelijk een heel goed punt: zelfbeschikkingsrecht en grondwettelijke bescherming tegen overheidsinmenging. Deal with it, fucking snowflakes. En er is geen enkele media die mij meer kan overtuigen van een ideologie, ik luister namelijk niet naar pestkoppen en bullies. Dat recht hebben ze verspeeld. Ze hebben geen moreel gezag meer. En dat, mijn waardes, is de kern van het draadje.