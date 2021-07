Ook buiten het land Amsterdam wordt merkwaardig gedacht over de corona-vacs.

Zoals door de dochter van mijn lief (die door hen maar niet opgegeven mag worden geacht qua uitgezaaide longkanker).

De jongste onlangs, zij is 30 en gaat helemaal leip op het werk van de mesoloog (zoek dit vooral op en bepaal zelf of je het wat vindt, zo'n natuurgeneeskundige... specialist die alternatieve geneeskunst met de reguliere geneeskunde verbindt - etc.).

Afijn, zij zien er heil in. Edoch, over vaccineren was het antwoord toen ik vroeg of ze al in was gegaan op de uitnodiging GGD:

"Ik weet het niet hoor. Kijk, nú voel ik me gezond!".

Eh ja, mooi. Maar dat wil je dan toch blijven?

"Nou, ze weten het toch niet op de lange termijn en zo?".

...

Heus, die generatie sneeuwvlok wijskudtjes kennen maar 2 standjes.

Of als Bambi's in de koplampen kijkend naar volslagen bekend onheil, en het recht op zich af laten komen. Of wel actie ondernemend, wat bijna automatisch het tegenovergestelde inhoudt van wat wijze actie zou zijn.

Dat wil zeggen, wat ik bijvoorbeeld wijs zou vinden. Ik ben 52. Zij zijn 34 en 30.

Scheelt niet veel zou je zeggen. Nou. Wel.

Wat moet je nou met zulke fleece-fluffy-fuckers?

Ja toch? Het zijn net couveuseknuffels.

Nog net niet kwetsbaarder dan het dons van een uilskuiken.