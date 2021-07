Wat moet je anders? Laatst liet ik een drol slingeren - remt daar een busje naast me slippende banden zijportier met een klap open naar binnen gegrepen gekneveld meegesleurd geslagen en diep vernederd door lieden met een oenige uitdrukking en bijzondere schedelvorm. Ze hadden een boekje bij met pictogrammen en wezen driftig naar een pictogram in het bijzonder: een bolus met daarnaast een duimpje omlaag. Er stond tekst naast, ze bleven me slaan en er naar wijzen, totdat ik begreep dat ik het zelf moest voorlezen, daar ze het zelf niet wilden of konden, dit was het gedeelte vernederen. Er stond dat ik een boete moest betalen voor het niet opruimen van ontlasting. Verslagen zeeg ik neer op de stoep en door de tranen heen zag ik blauwe uniformpjes met daarop handhaving. Dit nooit weer.