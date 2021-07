Ik denk dit:

Nederland is af. Maar we hebben dit overschot aan hersens. Dat gaat dus allemaal als radartjes draaien in die hoofdjes dus er zijn geen echte problemen om op te lossen.

Dus gaan die radartjes allerlei dingen bedenken, problemen, oplossingen, als ze maar gewoon een beetje 'hun ding kunnen doen'.

En liefst een beetje vrijblijvende problemen want de echte problemen, tja die houden we natuurlijk weg van de mensen, we polijsten het nieuws liefst op zo'n manier dat we geen kogels door koppen zien enz. Zodat het lijkt alsof Nederland dus af is. Op wat abstracte problemen na. Dan kunnen we bossen gaan kappen en verstoken en zo.

En dan krijg je dus probleem van gehalte "pluisje in navel".

Als het oorlog wordt staat er wel een generaal op. Voor nu kijkt die naar z'n pluisje.