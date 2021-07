Moet het WNF een nieuw logo verzinnen.

Want meneer Carter Roberts , de CEO van WNF wereldwijd, tikt elk jaar weer 1 miljoen af.

(2019)

"As President and CEO of the World Wildlife Fund, Carter Roberts oversees the direction of an organisation which seeks to conserve endangered animals, the environment, and our natural world. He last received a salary of $953,130 (£748,397) in return for his efforts, according to CharityWatch."

De directeur van WNF Nederland krijgt een ton.

Geen idee wat die daar voor moet doen.

Geen idee hoeveel andere bobo's er zijn.

En dan wereldwijd.

Mooi he. Natuurbeschermen. Gelukkig zijn er collectanten en loterijen voor.

En de loterijen zijn soms weer een business op zich zelf.