De besmettingscijfers schieten dankzij feestjes waar echt alles volgens de regeltjes is verlopen als een raket de lucht in (657 vorige week - 3.688 vandaag) en de eerste vakantiebestemmingen zwaaien al met een waarschuwingsvlag. Boven andere bestemmingen pakken de donkere wolken samen. Ergo: het gaat niet echt de goede kant op met dat coronageneuzel. En het gaat ook niet veel beter worden zolang nog ongevaccineerde jongeren elkaar staan te likken in volgepakte discotheken. Iets dat iedereen zag aankomen zodra de nachtclubs en zuipkroegen hun deuren weer mochten openen. Gelukkig is daar het demissionaire kabinet dat bovenop de zaak zit en vanmorgen meteen een nieuwe maatregel doorvoert. Vanaf maandag hoeven kinderen met een snottebel niet langer thuis te blijven. Want meer versoepelingen gaat deze stijgende lijn echt ombuigen... Gelukkig verslikte Hugo de Jonge zich vandaag in zijn latte macchiato bij het zien van de besmettingscijfers en vraagt hij nu zijn vriendjes van het OMT "of we ons daadwerkelijk zorgen moeten maken". Beste Hugo, elke dag dat jij nog onze demissionaire minister van Volksgezondheid bent, is een dag dat we ons daadwerkelijk zorgen maken.

Hallo Janssendansers!