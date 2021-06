Deze Yousra L runde, samen met een Britse jihadiste, dat ''pro-IS-kanaal GreenB1rds''.

"Ook in Engeland pakte de politie een vrouw op die actief was op het jihadkanaal. Zij kreeg vorig jaar levenslang vanwege een aanslagplan op St. Pauls Cathedral in Londen."

Die Britse rat kreeg levenslang, ''onze'' Yousra 6 jaar plus TBS. Die 6 jaar is de max straf die kan worden opgelegd voor ''lidmaatschap van een terroristische organisatie'' - dit is bij mijn weten de eerste keer dat die max wordt opgelegd, muv 2 of 3 mannelijke ISers, die bij verstek zijn veroordeeld (nog in Syrië, zoals die Yago Rietdijk, of al dood) - en die TBS is opgelegd omdat mevrouw ''aan een ernstige neurologische aandoening en een psychische impulsstoornis'' lijdt.

Mevrouw had trouwens ook moordplannen mbt een advocaat:

"Dat Syriëganger Yousra L. de advocaat wilde doden omdat hij haar kinderen zou hebben misbruikt, bleek donderdag tijdens een bizarre rechtszitting in Rotterdam."

Nou ja, 6 jaar, met standaard 2 jaar aftrek voor 'goed gedrag', plus aftrek van voorarrest (ik dacht ca anderhalf jaar), betekent dat ze over 2,5 jaar weer rondloopt in de Nederlandse samenleving. En daar horen deze smerige ratten absoluut niet thuis. Kennelijk snappen ze dat in de UK toch wat beter.

Maar laten we vooral doorgaan met al die ISers weer terug te vliegen naar Nederland. Dan ontlopen ze hun straf niet, en dat is veel 'veiliger' voor ons. Net zo veilig als deze Yousra? Of nóg veiliger?